Bergamo, 16 agosto 2019 - Alla fine, non ce l'ha fatta, nonostante i soccorsi. È morto la notte scorsa all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo l'uomo di 41 anni che ieri pomeriggio si era sentito male mentre faceva il bagno con il figlio di 14 anni nell'Adda, tra Cornate d'Adda (Monza Brianza) e Medolago (Bergamo). L'uomo, di origini egiziane, abitava a Carnate, nel Milanese.

Ieri, il malore lo aveva colto all'improvviso. I soccorsi erano stati immediati, anche per la presenza in zona di un'ambulanza del 118, impegnata in un'altra attività di soccorso. Recuperato in gravi condizioni, era stato subito soccorso e portato sulla riva bergamasca, sulla spiaggetta di Medolago, dove gli era stato praticato il massaggio cardiaco e, una volta rianimato e stabilizzato, trasportato in codice rosso all'ospedale. Dove è deceduto nelle ore successive.