Abusi su sedicenne: trentenne indagato

Aveva bloccato la giovane a ridosso di un parco pubblico, baciandola e palpeggiandola contro la sua volontà: gli agenti del commissariato di Polizia di Legnano hanno individuato il responsabile della violenza, un trentanovenne del Bangladesh per il quale è stato disposto il braccialetto elettronico e che è indagato per il reato di violenza sessuale, aggravata dall’aver commesso il fatto in danno di una minorenne. La giovane, di soli 16 anni, ha raccontato agli agenti, allertati dalla dirigente scolastica dell’istituto che la minore frequenta, di essere stata violentata nei giardini di via Diaz da un uomo che aveva conosciuto qualche mese prima nei pressi della stazione ferroviaria. In quella stessa giornata, la giovane aveva trovato l’uomo ad attenderla in stazione: insieme avevano raggiunto un locale dove hanno consumato alcuni drink alcolici prima di incamminarsi verso la scuola. Sul ponte a ridosso del parco l’aggressione. La giovane si salvò urlando e attirando l’attenzione di due passanti. P.G.