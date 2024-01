A fuoco la casa del sindaco. Immobile dichiarato inagibile

Un cortocircuito nel porticato esterno adibito a legnaia, con le fiamme che si sono poi propagate all’abitazione. È stata dichiarata inagibile la casa del sindaco di Cecima, Andrea Milanesi, 43 anni. In località Casa Cucchi, ieri mattina verso le 9, l’allarme è stato lanciato da una vicina di casa che ha visto il fumo. Il primo cittadino del piccolo comune sulle colline dell’Oltrepò Pavese non era in già più in casa, né c’erano altri componenti la famiglia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con una squadra da Voghera e altre tre dalla sede del Comando provinciale. Sono intervenuti anche i carabinieri, con una pattuglia della Stazione di Godiasco, della Compagnia di Voghera. L’incendio, alimentato dalla legna, ha fatto parecchi danni. Accidentali, in base ai primi accertamenti, le cause. S.Z.