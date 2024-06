A Brescia svetta il colombiano . Martinez Cruz

Successo colombiano nella 37sima edizione della Brescia-Monte Magno classica nazionale per la categoria degli Juniores. Sul traguardo in salita è transitato in solitaria Santiago Martinez Cruz (nella foto) che difende i colori della società bergamasca Massì Supermercati diretta dall’ex professionista Walter Clivati. Martinez Cruz è scattato nella parte più impegnativa dell’ascesa in cui è riuscito a guadagnare quel tanto che basta per conquistare la vittoria davanti a Giacomo Rosato, trevigiano dell’orobico Team F.lli Giorgi, e al lecchese Pietro Galbusera della formazione Pool Cantù-GB Junior.

Quarta piazza per Santiago Basso, figlio dell’ex professionista Ivan Basso vincitore di due Giri d’Italia, che a sua volta anticipa Ferronato, Bernardi e Peluso. Nel bresciano hanno gareggiato gli allievi nel Trofeo Sponsor Progetto Ciclismo Rodengo Saiano, con partenza e arrivo a Monticelli Brusati. Si è imposto il toscano Pietro Menici, alla sua prima affermazione stagionale, che nella volata ha superato Luca Frontini e Paolo Turelli.

Danilo Viganò