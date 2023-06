Leolandia, doppio appuntamento nel weekend con i DinsiemE e il Thomas Day

Doppio appuntamento nel weekend a Leolandia, il parco divertimenti di Capriate San Gervasio per festeggiare la fine dell’anno scolastico. Si parte sabato 10 giugno con l’atteso ritorno dei DinsiemE, reduci dal primo film “Il Viaggio Leggendario”. Una delle più amate coppie di youtuber, Erick e Dominick, salirà sul palco Minitalia alle 14,45 per una breve esibizione, seguita da uno show alle 17.30 nella LeoArena. In scaletta tutti i singoli più famosi, come “Estate Perfetta”, “Favola” e l’ultimo pezzo che prende il nome dal film. I brani saranno intervallati da momenti di animazione insieme a Leo e al cast di Leolandia ed entrambi gli appuntamenti saranno seguiti dalla possibilità per i fan di incontrare a tu per tu i loro beniamini e scattare una foto ricordo.

Domenica 11 giugno i più piccoli potranno divertirsi con le iniziative del Thomas Day, giornata dedicata al Trenino più famoso delle serie animate, realizzata in collaborazione con Mattel. In programma tanti appuntamenti, allestiti nell’area del parco antistante la stazione: dopo aver completato il giro del parco a bordo degli iconici vagoni blu, i piccoli potranno ballare la Thomas Dance, scattare una foto ricordo e incontrare Sir Topham Hatt, l’autorevole direttore della ferrovia, in arrivo per l’occasione direttamente da Sodor, l’isola fantastica che fa da cornice alla serie.

Con la fine delle scuole, comincia anche la grande estate di Leolandia, che a luglio si arricchirà con una nuova attrazione acquatica, destinata a rendere sempre più fresche le giornate degli ospiti. Primo step di un progetto che cambierà il volto di un’intera area del parco, occuperà una superficie di 2.500 metri quadri e permetterà di incrementare del 33% l’offerta di aree acquatiche di Leolandia, portando a oltre 10.000 metri quadri il totale, tra aree giochi bagnate, come il Cortile di Masha e lo Spraypark di PJ Masks City, e vere e proprie giostre, come i tronchi di Gold River e l’epica battaglia di Mediterranea. Alta 9 metri, con un’imponente struttura lunga 25 metri, il cui tema è ancora top secret, offrirà un mix di sorprese dedicato ai bambini di tutte le età.