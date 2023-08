Agosto a Leolandia, tutte le novità e le promozioni: ecco come risparmiare

Tra giochi d'acqua, spettacoli e attrazioni Leolandia si prepara ad accogliere grandi e piccini durante tutto il mese di agosto con tante novità. Ad accogliere i visitatori ci saranno personaggi di cartoni animati e videogiochi. Tutti i sabati e le domeniche fino al 13 agosto e il giorno di Ferragosto sarà possibile incontrare dal vivo e scattare foto ricordo con Snoopy alla fontana di ingresso. SuperMario, invece, attenderà gli appassionati di gaming tutti i week-end fino al 27 agosto al Palco Expo, dove sarà anche possibile mettersi alla prova con gli ultimissimi giochi della serie, approfittando di 4 postazioni Nintendo Switch. Ancora, per i più piccoli, Leolandia ha confermato fino al termine della stagione (7 gennaio 2024) la presenza straordinaria di Bluey, la divertente ed energica cucciola di Blue Heeler protagonista di una serie seguitissima in TV e sulle piattaforme online. Bluey salirà sul palco Minitalia tutti i giorni, per un mini-live show.

Le novità

Le opportunità per rinfrescarsi saranno moltissime: i bambini potranno divertirsi nella piscina del Golfo del Drago Marino. O, ancora, insieme a mamma e papà, potranno sperimentare le spericolate discese sui tronchi di Gold River o prendere parte all'avvincente battaglia navale di Assalto a Mediterranea. Tra le novità più recenti anche la grande parata con più di 40 figuranti che animeranno le vie del parco nei weekend, per un giro del mondo alla scoperta delle terre e delle culture più lontane. Prosegue anche la programmazione di spettacoli dal vivo, 9 in tutto, come il musical acrobatico L’Isola Perduta, ricco di effetti speciali e di quadri coreografici dedicati alla biodiversità.

Le opportunità per chi viaggia

Chi sceglie i pacchetti parco + hotel disponibili su leolandia.it e raggiunge Milano o Bergamo in aereo può aggiungere 2 giorni di noleggio auto gratuito in collaborazione con Rent24 di ParkinGo: l’occasione ideale per abbinare la visita a Leolandia alla scoperta di Bergamo e Brescia, Capitali italiane della Cultura 2023. Chi invece abita in Lombardia può approfittare dei pacchetti a data fissa di BusForFun, che comprendono il viaggio in treno in collaborazione con Trenord da tutte le stazioni a Treviglio, il bus navetta per il parco e l’ingresso a Leolandia. Previste, infine, partenze speciali in bus da Genova e Busalla, organizzate da Gerent Travel.

Promozioni estive

Per tutti coloro che desiderano tornare più volte a Leolandia nel corso dell’estate è disponibile il Summer Pass, biglietto “open” valido per ingressi illimitati, fino a lunedì 18 settembre compreso. Parallelamente, è confermata la promozione che offre a tutti coloro che acquistano un biglietto online o direttamente al parco un secondo ingresso omaggio, da utilizzare in una qualsiasi data di apertura nel corso della stagione 2023, escluso il giorno 31 ottobre.