Milano, 9 dicembre 2020 - Dalla zona arancione a quella gialla: il passo è fatto. Sciolte le riserve, il ministro della salute Roberto Speranza ha informato il governatore Fontana che, numeri alla mano, la Lombardia è promossa. E' stato lo stesso presidente della Regione ad annunciarlo sui social: "Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l'ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore". Un passo avanti per i lombardi che guadagnano una "finestra di libertà" prima dell'entrata in vigore, dal 21 dicembre, delle nuove e più stringenti disposizioni anti Covid per le festività. Ma ecco in dettaglio le principali Faq.

Gli spostamenti

Quali sono le regole valide per gli spostamenti?

E' consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 (coprifuoco) sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Serve un'autocertificazione per spostarsi?

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare i propri spostamenti. Dalle 22 alle 5, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Si può usare l’automobile con persone non conviventi?

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Durante gli spostamenti è consentito transitare nei territori delle aree con restrizioni diverse dalla propria?

Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla propria (rossa o arancione) è consentito liberamente, dalle 5 alle 22, se si è diretti verso altri territori ricompresi nell’area gialla, senza necessità di motivazione. Dalle 22 alle 5 è consentito esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute

Visite a parenti e congiunti

Si possono andare a trovare parenti e congiunti?

E' fortemente raccomandato non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Si possono portare i bambini dai nonni?

È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Quando possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

Si può andare ad assistere un parente o una persona non autosufficiente?

Sì, se è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, non dimenticare però che sono le categorie più vulnerabili e quindi vanno protette dai contatti il più possibile.

Seconde case

E' possibile raggiungere la seconda casa?

Sì, se sia la prima che la seconda casa si trovano entrambe in un comune dell’area gialla. Se la seconda casa si trova in un comune dell’area arancione o di quella rossa, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

​​Sport e parchi

E' consentito uscire per fare attività motoria?

Sì, dalle 5 alle 22.

E' consentito l'accesso a giardini e parchi pubblici?

Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito anche l’accesso dei minori (anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o che si occupano della loro cura) ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia..