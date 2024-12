Speleologa bloccata da tre giorni nell’Abisso Bueno di Fonteno: il video dei soccorsi

Serviranno almeno 36-48 ore per salvarla. Nonostante il lavoro di oltre un centinaio di tecnici del Soccorso alpino e speleologico, c’è ancora incertezza sul salvataggio di Ottavia Piana, la speleologa di 33 anni originaria di Adro, in Franciacorta, che da tre giorni è intrappolata nelle profondità della cavità carsica Abisso Bueno di Fonteno. Ottavia è stata raggiunta dai soccorritori e messa su una barella, ha spiegato il vicepresidente nazionale del Soccorso alpino e speleologico Mauro Guiducci. Ma le sue condizioni di salute sono “di estrema drammaticità”, ha diversi traumi vertebrali e ha perso coscienza due o tre volte. La temperatura nell’Abisso è di circa cinque gradi Celsius e in molti punti è difficilissimo far passare la barella. La risalita è quindi molto lenta e difficile. Qui sotto trovate tutti gli aggiornamenti sulle operazioni di salvataggio, mano a mano che escono.