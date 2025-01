San Giuliano, sfasciano decine di auto parcheggiate su tre strade: un monopattino usato come mazza

Giovedì sera intorno alle 20.30, a San Giuliano Milanese, diversi veicoli parcheggiati in via Vespucci, via Vigorelli, via Sanremo e via Turati sono stati danneggiati da un gruppo di facinorosi. Nei video girati dai residenti, si vede uno di loro spaccare i cristalli delle auto usando quello che sembra un monopattino come mazza.