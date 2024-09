Milano, tenta la fuga in scooter: 25enne arrestato per spaccio di droga

Il giovane è stato trovato in possesso di 75 euro e di un cellulare con il quale aveva concordato un incontro in via Arco per una cessione di droga. Inoltre gli agenti hanno recuperato una bustina contenente 4 grammi di cocaina, suddivisa in 10 dosi, gettata via durante la fuga nel tentativo di disfarsene