Lodi, flashmob per Giulia Cecchettin: studenti scandiscono a suon di mani le 75 coltellate. Crudeltà o no, vengono i brividi

Un centinaio di studenti del Calam hanno manifestato, silenziosi, sulle parole della sentenza di ergastolo per Filippo Turetta che hanno animato il dibattito pubblico in tutta Italia: secondo la giurisprudenza, nell'efferato omicidio, non c'è stata "crudeltà" ma "inesperienza". Nello striscione si parla di "76esima coltellata" per Giulia