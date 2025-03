Incidente nel comasco, l'operazione di rimozione dei veicoli

Un motociclista di 37 anni è morto questa mattina in seguito a un incidente con un'auto avvenuto a Montano Lucino, in provincia di Como. Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto poco dopo le 9:00 lungo via dell'Industria. Sul posto sono intervenuti operatori sanitari, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco.

Il video della rimozione dei veicoli dopo l'incidente.