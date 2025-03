Chiara Poggi, i cittadini di Garlasco commentano riapertura indagini

Disorientamento e stupore tra i cittadini di Garlasco dopo la riapertura delle indagini sul caso di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 nella sua casa di famiglia in via Pascoli, nel comune del pavese. Alcune delle persone intercettate per le vie del paese, tuttavia, si dicono convinte dell'innocenza di Alberto Stasi, l'ex fidanzato della vittima, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere con l'accusa di omicidio.