Varese, il 74% delle imprese trova personale: ecco le categorie più richieste

Il 74,3% del campione di aziende della provincia di Varese intervistate ha dichiarato di avere difficoltà di reperimento del personale. È il dato più significativo che emerge dal report sui fabbisogni formativi e professionali del territorio, intitolato "Formatching", realizzato dalla Provincia di Varese in collaborazione con la Camera di Commercio. L’indagine è stata presentata in occasione dell’ultima riunione del Tavolo unico provinciale del lavoro, presieduto dal consigliere provinciale delegato Carmelo Lauricella.

Interessante il quadro che restituisce la ricerca, in particolare in riferimento a quelle che sono le professioni più richieste dalle aziende ai centri per l’impiego della provincia. Al primo posto svettano gli addetti alla contabilità, seguiti dagli addetti a funzioni di segreteria e agli affari generali e dagli attrezzisti di macchine utensili. Quindi a seguire addetti alla gestione dei magazzini, idraulici, elettricisti, commessi, personale non qualificato delle attività industriali, conduttori di mezzi pesanti e camion e cuochi in alberghi e ristoranti.

Per quanto riguarda invece le professioni più ricercate negli annunci online al primo posto ci sono gli addetti allo spostamento e alla spedizione dei materiali e delle merci, quindi sugli altri due gradini del podio personale non qualificato delle attività industriali e addetti alle pulizie. Tra le competenze più ricercate "adattarsi al cambiamento", "lavorare in gruppo" e "fornire assistenza ai clienti". Il livello di studio richiesto nell’80% degli annunci è il diploma di maturità, mentre il tipo di contratto offerto è a tempo determinato nel 45% dei casi, e solo nel 16% dei casi a tempo indeterminato.

Infine un questionario ha interpellato 235 imprese del territorio: il 41% (96 unità) prevede di assumere nuovo personale da qui alla fine dell’anno, per 442 assunzioni complessive. Nel 76,4% dei casi è richiesta esperienza pregressa (di cui il 48% nella stessa mansione).

Durante la riunione del Tavolo si è parlato anche dell’attuazione a livello provinciale del programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori): i corsi che hanno un tasso di avviamento maggiore sono quelli della logistica e del turismo. L’Agenzia formativa della Provincia di Varese ha attivato 15 percorsi e ha registrato già il 25% di assunzioni.