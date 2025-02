Il generatore di vapori anti-sprechi made in Gallarate fa scuola

Gallarate (Varese) – Eliminare il gas nei processi industriali a vapore. E-Wenco, piccola azienda di Gallarate (Varese) fondata nel 2015 come startup innovativa, ha inventato e brevettato un evaporatore a induzione elettromagnetica. Un sistema rivoluzionario che le ha permesso di vincere il bando dell’European Business Hub dedicato all’innovazione tecnologica per la decarbonizzazione ed essere selezionata dalla Commissione europea tra le quattro italiane (50 in tutta Europa) presenti in Giappone in occasione dell’Energy Smart Week di Tokyo in programma dal 19 febbraio.

“Rappresenta un piccolo ma significativo contributo alla decarbonizzazione del pianeta – spiega Chiara Cremonesi, amministratore delegato di E-Wenco, centro di innovazione privato dove lavorano quattro persone –. Vogliamo dimostrare come la tecnologia possa essere al servizio della sostenibilità ambientale. Siamo votati all’innovazione tecnologica, in particolare nel campo dell’induzione termica, il futuro del riscaldamento industriale. Questa tecnologia è altamente controllabile e perfettamente integrabile con sistemi IoT e intelligenza artificiale, grazie a sensori avanzati e a un sofisticato sistema di feedback”.

E-lsiv funziona sfruttando la tecnologia a induzione simile a quella delle pentole, raffinata e adeguata all’industria. “Abbiamo brevettato il cuore del generatore, quello che trasferisce calore all’acqua portandola a bollire e poi allo stato di vapore – rivela Cremonesi –. Sono molte le aziende energivore che utilizzano gas o olio per produrre vapore, essenziale per alimentare macchinari, cucinare, sanificare e, in generale, come fonte di energia e materia prima pregiata. Tuttavia, il vapore viene spesso prodotto con caldaie di grandi dimensioni alimentate a gas, che risultano inefficienti poiché distanti dal punto di utilizzo, generando sprechi energetici significativi. Il nostro generatore istantaneo di vapore, invece, è capace di fornirlo senza tempi di attesa per l’attivazione della caldaia e senza sprechi. È di facile integrazione: basta collegare le tubazioni, inserire la spina e il dispositivo è subito operativo”. T

ra una settimana gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sul Giappone. “È un grande traguardo che conferma il nostro carattere innovativo e la nostra vocazione internazionale, che va oltre i confini di Gallarate – sottolinea Fabio Montini, co-fondatore e strategic business officer di E-Wenco –. Questo evento ci permette inoltre di confermare il nostro impegno e la nostra capacità di contribuire alle sfide energetiche globali”.