Un po’ varesino, un po’ senegalese: ThisGelo, il rapper che fa rime in dialetto alla prova dell’album

Varese, 11 maggio 2025 – Riscoprire le proprie radici e una lingua a rischio di estinzione attraverso il rap e la voce di Lorenzo Pellegrini, in arte “ThisGelo“. Esce il 16 maggio “Vares’hot“, l’album del rapper che ha scelto l’antica parlata lombarda per raccontare la diversità e l’inclusione in luoghi dove a volte si fa fatica anche solo a comunicare con il proprio vicino di casa.

A mettere in rima il dialetto è un ragazzo metà senegalese e metà varesino che da tempo si è fatto notare sulla scena per i suoi testi che parlano delle contraddizioni e dei muri con cui ha dovuto fare i conti, abbattuti proprio grazie all’ironia e al vernacolo imparato dalla nonna. Dodici tracce, alcune delle quali già celebri fra i fan che vanno ai suoi concerti. “4 di ball, Sempar lü, Va a ciapà i ratt, Radiis, Brööd, Mucala, Tel chi, Sacro munt, Andem!, Portaföi, Erburìn“, sono i titoli delle canzoni che, per chi ha dimestichezza con la lingua, sono anche modi di dire.

La scelta

“Tutto il disco sarà in dialetto. È una scelta precisa – spiega Lorenzo Pellegrini – L’ho imparato da mia nonna. Sono cresciuto con lei dai 5 ai 15 anni. Mi incuriosiva all’epoca, ma non mi piaceva. Lo associavo a qualcosa di lontano, forse solo agli anziani. Poi ho scoperto che suona bene e fare le rime viene facile come con l’inglese, il francese o il napoletano. Ho notato negli ultimi live, durante i quali canto anche pezzi in italiano, che la gente voleva il dialetto. Credo che sia il momento giusto. Anche nei social si sente sempre più spesso, ci sono diversi artisti che lo stanno proponendo e credo che sia un periodo di riscoperta delle tradizioni e delle proprie radici”.

ThisGelo avvicina anziani e italiani di seconda generazione attraverso una lingua che spesso è stata accostata a una certa idea politica. “Non vorrei fare politica nei miei pezzi ma ripeto concetti che ho sempre sentito. Detti dalla mia prospettiva, contando sul fatto che sono proprio io a metterli in rima, fa un effetto strano per qualcuno”.

Lo sberleffo

“L’è pù la Vares d’una volta, pien da stranier in gir a fa nagot“. “Non è più la Varese di una volta, pieno di stranieri in giro a non far nulla”, canta ThisGelo, prendendo in giro una certa visione del mondo.

Anche i pezzi che erano già in circolazione suonano completamente nuovi con le basi prodotte da Massa e dagli altri producer che hanno lavorato all’album. “Non è stato semplice ritagliare il tempo dal lavoro per realizzare il disco, ma ce l’abbiamo fatta. La gente sembra gasata. Vedremo venerdì”.