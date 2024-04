Web e intelligenza artificiale. Ecco come diventare esperti

Una nuova opportunità formativa che vuole rispondere alle esigenze del mercato: partirà ad ottobre nella sede Acof Olga Fiorini in piazza Gallarini nel rione di Borsano a Busto Arsizio un innovativo percorso post diploma inserito nella programmazione della Fondazione Its Cosmo. Mercoledì 8 maggio l’Open day. L’obiettivo è creare figure professionali altamente specializzate nel campo della comunicazione digitale. Riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ha lo scopo di fornire agli iscritti gli strumenti per muoversi con disinvoltura e competenza fra siti web, social e nuovi orizzonti aperti dall’intelligenza artificiale, per promuovere iniziative di ogni genere.

Gli iscritti acquisiranno competenze trasversali e distintive dei canali omnichannel, in modo da fornire capacità tecniche nell’audio/video che aiutino a elaborare strategie di promozione pubblicitaria sui principali media e si specializzeranno nell’editing, rispondendo all’evoluzione costante del linguaggio digitale. Il percorso è diviso tra lezioni in aula e stage. Nel primo caso si tratta di 1150 ore complessive per approfondire numerose materie: dal linguaggio cinematografico al web marketing e social media, dallo storytelling alle tecniche di ripresa, per poi affinare montaggio video, motion graphic design, sound design, color correction, regia live, fondamentale l’apprendimento di un vocabolario tecnico in lingua inglese. Per quello che riguarda la fase di stage, le ore sono 850, organizzate dai tutor per consentire agli studenti di misurare sul campo le competenze acquisite. L’allestimento del corso risponde a una precisa richiesta del mercato, sempre più alla ricerca di figure professionali che, con preparazione e flessibilità, sappiano curare una campagna digitale in tutti i suoi aspetti: regia, riprese, grafica, copy, suono, montaggio audio-video, pubblicazione e promozione.

Il tutto unendo le tecniche più innovative alle competenze narrative, correndo lungo la linea che divide abilità e fantasia. Il corso è a numero chiuso e per essere ammessi è necessario superare una prova di selezione, strutturata in un test a scelta multipla con 80 domande di cultura generale, fissato per le 15 di mercoledì 22 maggio nella sede di piazza Gallarini 6 a Borsano di Busto Arsizio,al quale seguirà un colloquio motivazionale.Per iscriversi alla selezione di ammissione del 22 maggio: https://iscrizioni2.itscosmo.it/register.php . Mercoledì 8 maggio, l’Open day, per partecipare: https://www.acofbusto.it/open-day-8-maggio/

