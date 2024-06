Varese, un’opera d’arte simbolica per la Breast Unit dell’Ospedale di Circolo

Varese – Donato dall’associazione di promozione sociale IN Valbossa un’opera d’arte alla Breast Unit dell’Ospedale di Circolo di Varese, diretta dalla professoressa Francesca Rovera. Il dipinto, realizzato dall’artista e studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Brera, Solea Triveri, è stato consegnato stamattina, martedì 25 giugno.

L’opera, che simboleggia la rinascita, ha un messaggio speciale e particolarmente significativo, è infatti dedicata alle donne che hanno subito un intervento al seno e raffigura un’araba fenice posata sulla spalla di una donna operata al seno. L’idea del quadro è nata durante l’edizione 2022 di “Valbossa IN Rosa”, manifestazione volta a sensibilizzare le donne sulla prevenzione del tumore al seno. Durante la mostra fotografica tenutasi ad Albizzate e dedicata alla donna, i visitatori hanno contribuito alla creazione di una tela coloratissima, su cui l’artista ha poi realizzato il dipinto nell’ottobre 2023. IN Valbossa, da anni impegnata nella sensibilizzazione e nel supporto delle donne colpite da tumore al seno attraverso “Valbossa IN Rosa” che nell’ultima edizione dell’ottobre 2023 ha avuto il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Varese e di 29 Comuni del territorio provinciale, ha voluto esprimere con questa donazione la sua gratitudine verso l’eccezionale staff della Breast Unit per l’instancabile lavoro svolto e dimostrare la sua vicinanza a tutte le donne.

“Siamo profondamente grati a IN Valbossa per questo dono significativo”, ha affermato la professoressa Francesca Rovera. “L’opera di Solea Triveri non solo abbellirà il nostro reparto, ma rappresenterà anche un simbolo di forza e rinascita per tutte le nostre pazienti”. “Attraverso la donazione del dipinto -dice Adalisa Corbetta, presidente di IN Valbossa aps- intendiamo rinsaldare la proficua collaborazione con un reparto da tutti ritenuto un’eccellenza assoluta, anche per il grado di straordinaria umanità espresso da tutto lo staff. Solea, nostra giovane socia, simboleggia con la sua tela la forza delle nostre donne e vuole infondere coraggio e fiducia alle donne sostenute dalla Breast Unit”.