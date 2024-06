Varese, la biblioteca guarda ai giovani

Un anno di attività, fino a luglio 2025, dedicate ai giovani dai 18 ai 34 anni. Si intitola “Biblio Hub“ il progetto al via presso la Biblioteca civica di Varese. L’iniziativa è promossa dal Comune insieme alle realtà che fanno parte del Patto locale per la lettura. Obiettivo dare la possibilità a Gen z e Millennials di acquisire nuove competenze personali e vivere momenti aggregativi. "La biblioteca diviene sempre più un luogo di partecipazione e crescita dedicato ai giovani – spiega l’assessore alla cultura Enzo Laforgia (nella foto, a sinistra) – attraverso un progetto di rete che consolida la volontà di offrire nuove opportunità di coesione sociale e scambio culturale a partire dal libro e dalla lettura, anche in continuità con quello che diventerà il nuovo polo culturale della città". La prima proposta è in partenza, con il servizio settimanale di Biblio Therapy. Grazie alla presenza di un consulente filosofico e letterario saranno proposti libri selezionati per promuovere, in base ai diversi bisogni espressi, una maggiore consapevolezza e benessere.

Il servizio sarà attivo su prenotazione ogni martedì a partire dal 4 giugno, nella fascia oraria dalle 14 alle 16. Le altre azioni previste dal progetto avranno poi inizio dal mese di ottobre e vedranno il susseguirsi di corsi e laboratori riguardanti il fumetto, corsi incentrati sul genere giallo, percorsi formativi che utilizzano il metodo autobiografico, laboratori di scrittura, di fotografia e molti eventi, fino ad arrivare all’apertura di un’area gaming. Lorenzo Crespi