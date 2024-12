Una cena solidale al museo del tessile

L’assessorato all’Inclusione organizza una cena solidale, dedicata in particolare a disabili e anziani con accompagnatori e famiglie. Si svolgerà giovedì alle 19 nella sala delle feste del Museo del Tessile per offrire un momento di convivialità durante le feste. Alla cena collaborano Prociv Augustus, associazione nazionale alpini, Cri, Ananke Family e Pronto Intervento Garibaldi. "Anche quest’anno proponiamo una serata che vuole essere un momento di sollievo per i disabili, i fragili e le loro famiglie, una serata spensierata di gioia e di musica", dice l’assessore Paola Reguzzoni. La novità quest’anno è l’adesione di Ananke family, che sostiene le persone affette da disturbi dell’alimentazione: promuoverà il progetto “cura sospesa“, una raccolta fondi rivolta alle famiglie che non possono permettersi cure, generalmente molto costose, per i loro figli. Alcuni dei ragazzi seguiti dalla onlus saranno presenti come camerieri mentre ai fornelli ci saranno i volontari di Prociv Augustus. R.F.