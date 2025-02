Tre ori, un bronzo e una menzione speciale. La Birra dell’anno artigianale è di 50&50

È prodotta a Varese la Birra dell’anno 2025. Ad aggiudicarsi il premio nazionale per il miglior birrificio artigianale all’evento di settore Beer&Food Attraction di Rimini è stato 50&50, che ha sede in via Merano. Il concorso, giunto alla 20ª edizione, è promosso da Unionbirrai, associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti. Erano ben 257 le realtà in gara, con 2.092 birre in competizione. Il birrificio fondato nel 2014 a Varese ha ottenuto il punteggio più alto, con i migliori piazzamenti in quattro categorie. Gli 81 giudici che hanno assegnato i podi nelle 45 categorie in concorso, hanno decretato per il birrificio 50&50 tre ori e un bronzo, a cui si aggiunge una menzione speciale. "Abbiamo spinto per cercare di arrivare in fondo al concorso, il principale a livello nazionale, ed eccoci qui – commentano dal birrificio – siamo molto contenti del risultato". L.C.