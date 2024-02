Monate (Varese), 21 febbraio 2024 – Incidente stradale, questa mattina verso le 9, in corso Europa, a Travedona Monate, nel Varesotto.

Un’automobile e un tir si sono scontrati e una persona è rimasta ferita. Si tratta di una donna di 43 anni soccorsa in codice giallo e trasportata in ospedale.

Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, sono intervenuti Vigili del Fuoco di Ispra per mettere in sicurezza l’area e i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica e le cause dello schianto.