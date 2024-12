Tour animati e laboratori creativi. Aperture speciali al Museo dei Fossili

Aperture straordinarie e visite speciali al Museo dei Fossili. Gli eventi, in collaborazione con Archeologistics, prevedono attività per adulti e bambini: un viaggio nel tempo alla scoperta degli antichi mari tropicali del Triassico e dei reperti unici del Monte San Giorgio, patrimonio Unesco. Sabato 28 dicembre alle 15 “Il taccuino di Stoppani“ con tour animato e laboratorio creativo. Domenica 29 e martedì 31 dicembre, visite guidate alla scoperta dei reperti e dell’antico mare di Besano. Sabato 04 gennaio, visita per bambini (5-7 anni) "Un rettile, tanti segreti", con focus sul Besanosauro e laboratorio creativo. Le attività richiedono prenotazione online. Aperture regolari: martedì, sabato e domenica. Ch.Sor.