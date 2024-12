Superenalotto, in attesa di centrare il 6 due vincite da 40mila euro a Bergamo e Varese

Milano, 2 dicembre 2024 – In attesa di centrare il jackpot super milionario del valore di 39 milioni e 300mila euro, ci si può “accontentare” anche di qualche migliaio di euro. Dev’essere sicuramente stato questo il pensiero dei due fortunati vincitori lombardi, che in provincia di Varese e in provincia di Bergamo si sono portati a casa, ciascuno, 20mila euro, per un totale quindi di 40mila euro. Una vincita è stata centrata a Luino, nel Varesotto, l'altra a Zanica, in provincia di Bergamo. In entrambi i casi il premio è stato centrato grazie ad un ''9''. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 12,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,6 miliardi da inizio anno.