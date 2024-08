Spaccio e degrado . Controllo straordinario nella zona della stazione

Il buio scalo di Saronno sud è stato letteralmente illuminato a giorno nella serata di giovedì dai lampeggiati delle pattuglie dei carabinieri che hanno realizzato un controllo straordinario della zona. L’intervento messo in atto dai militari della compagnia di Saronno è stato aprezzato da residenti e viaggiatori che da tempo lamentano la presenza di fenomeni di spaccio e degrado nello scalo di via Don Sturzo. Sia i pendolari sia chi prende occasionalmente il treno lamenta da tempo un via vai continui di spacciatori e consumatori. Ad essere interessata dal fenomeno è un po’ tutta la stazione dalla banchina al sottopassaggio. A preoccupare anche le urla che spesso si sentono arrivare dalla zona boschiva. Basti pensare che in diverse occasioni viene smontata la recinzione proprio per accelerare passaggi e fughe dei pusher. Nel corso dell’anno si è registrato anche un accoltellamento ai danni di un ventenne il cui colpevole è stato identificato e arrestato dai carabinieri. Un episodio legato all’uso di una bicicletta da ascrivere proprio al fenomeno dello spaccio. Facile quindi capire come il controllo straordinario sia stato accolto con apprezzamento sia dai residenti del quartiere sia dai viaggiatori.