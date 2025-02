Sicurezza sul lavoro nelle Pmi. Arrivano i break formativi

Un passo importante per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Confapi e i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno siglato un accordo per l’introduzione di break formativi sulla sicurezza nelle piccole e medie imprese manifatturiere. L’iniziativa nella fase sperimentale coinvolge 10 aziende e nasce dalla consapevolezza che la sicurezza sul lavoro non può essere affrontata con un approccio unico.

"Abbiamo lavorato a un modello che non fosse una semplice replica di esperienze già rodate nelle grandi aziende, ma che tenesse conto delle peculiarità delle Pmi: orari più dinamici, risorse limitate e la necessità di integrare la formazione nella routine quotidiana senza impattare negativamente sulla produttività", spiega Marco Tenaglia, presidente di Confapi Varese. "Questo accordo rappresenta un equilibrio tra la necessità di garantire ambienti di lavoro più sicuri e la realtà operativa delle imprese".

I break formativi saranno erogati in modo breve e ripetuto, con sessioni pratiche e interattive che consentano agli addetti di aggiornarsi in modo continuo, senza interrompere l’attività.