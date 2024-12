Sicurezza, più agenti e altre telecamere

Obiettivo: più sicurezza. A breve saranno installate nel territorio comunale di Olgiate Olona tre nuove telecamere, gli impianti potenzieranno il sistema di videosorveglianza nel comune dove al momento sono già in funzione 46 telecamere più 13 che "vigilano" ai varchi di accesso per la lettura delle targhe (6 al momento sono in riparazione). La novità è stata annunciata durante il consiglio comunale che tra i punti all’ordine del giorno aveva il rinnovo della convenzione che riguarda la Polizia locale con Solbiate Olona. L’atto conferma la collaborazione tra i due comandi con l’obiettivo di aumentare gli orari di copertura da parte degli agenti nel presidio del territorio. Inoltre c’è l’impegno ad avere un agente in più per il nucleo di tutela ambientale, grazie ad un accordo da perfezionare con i Comuni di Legnano, Gallarate e Busto Arsizio, annunciato un ulteriore rinforzo per il comando olgiatese.

R.F.