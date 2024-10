Sguardi d’Essai in quattro cinema: "Una grande abbuffata di film"

Film di qualità, con punti di vista inediti e storie che fanno riflettere: al via la nuova stagione di Sguardi d’Essai, il coordinamento delle sale con programmazione d’essai di Busto Arsizio, Fratello Sole, Lux, Manzoni, San Giovanni Bosco. Fino a dicembre saranno proiettate 40 pellicole, da gennaio il “secondo tempo” fino a maggio. Una programmazione che conferma l’impegno delle quattro sale che, oltre agli spettacoli in calendario per la stagione teatrale, proseguono nella promozione culturale con le proiezioni cinematografiche. "A Busto dal martedì al venerdì è possibile fare una “grande abbuffata” di film – dice l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli –. Un grande grazie alle sale e ai volontari per le proposte sempre di grande qualità, capaci di soddisfare il desiderio di cinema di questa città, che è città di cinema anche grazie a loro: il “sistema cinema” che vantiamo nasce con questo nucleo che resiste e si rinnova e lancia ogni anno grandi occasioni di incontro e confronto: la bellezza di assistere a una proiezione insieme ad altre persone, l’incontro, la conoscenza, la condivisione, la concentrazione, il silenzio, il profumo della sala. L’emozione che arriva dallo schermo, non è replicabile sul divano di casa".

I prezzi dei biglietti della rassegna, che ha il patrocinio dell’amministrazione comunale, sono invariati e uguali per tutte le sale: ingresso singolo 5 euro, abbonamento 10 film a 30 euro. Il primo a ripartire, mercoledì, sarà il cinema Manzoni che conferma la doppia proiezione, alle 16 e alle 21, con una novità: l’abbonamento omaggio a chi si abbonerà alla stagione teatrale. Il Fratello Sole conferma le due proiezioni il giovedì (alle 16 e alle 21) con replica domenica pomeriggio alle 16. Da sottolineare l’abbonamento per gli under 18 a 15 euro. Il cinema Lux propone proiezioni come sempre il venerdì (alle 16 e alle 21) e la domenica alle 21, primo appuntamento venerdì 11. Infine il San Giovanni Bosco riprende la programmazione martedì 15, confermando la tradizionale proiezione del martedì sera.

Si parte dunque mercoledì al Manzoni con il film “C’era una volta in Bhutan” di Pawochoyning Dorji. Si prosegue con il calendario di “Sguardi d’essai” il 10 ottobre al Fratello Sole con “Un mondo a parte” di Riccardo Milani. Conclude la prima settimana di proiezioni il cinema Lux che propone venerdì “Fuga in Normandia” di Oliver Parker mentre il Giovanni Bosco riprende martedì 15 alle 21 con “Zona di interesse” di Jonathan Glazer. R.Va.