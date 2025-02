Sfilate, sconti e negozi sempre aperti con“Fashion days“

Dal 13 al 16 marzo arriva “Fashion days”, un evento dedicato alla valorizzazione del commercio locale attraverso il tema della sostenibilità soprattutto in campo tessile. Quattro giorni di eventi in cui i negozi saranno protagonisti, con iniziative sia all’interno che all’esterno delle attività, promozioni e sconti particolari. A oggi hanno aderito oltre 150 esercenti, un terzo dei quali a Busto. Gli appuntamenti in tutta la provincia sono oltre 60, ma c’è ancora tempo per comunicare l’adesione (il termine è il 28 febbraio).

"Quando mi hanno parlato di questo progetto – racconta l’assessore allo Sviluppo economico Matteo Sabba - ho subito voluto promuoverlo perché ha i nostri stessi obiettivi, tra cui quello di intercettare flussi di pubblico da portare in città, come abbiamo fatto a Natale. Tutte le iniziative devono essere strutturate in rete con scuole e tra aziende di settori diversi. Ho intenzione di promuoverne molte altre con queste caratteristiche, mentre i Fashion days apriranno il programma di BA Primavera".

Ogni negoziante può proporre un evento o collaborare a quello di altri. "Esorto gli operatori ad aprirsi alla città e a farla vivere, per attrarre persone da fuori e confermare Busto come città leader del territorio", sottolinea l’assessore. L’obiettivo è quello di valorizzare, sensibilizzare e coinvolgere il settore in un momento di radicale e veloce trasformazione causata dalla crisi e da un eccesso di offerta online.

Importante il coinvolgimento delle scuole: i “Fashion days“ puntano a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della moda sostenibile e di un cambiamento positivo. È stato lanciato un concorso per gli studenti delle scuole Acof Olga Fiorini di Busto, Newton di Varese e dell’Aslam di Samarate, invitandoli a creare abiti con materiali riciclati o sostenibili. I migliori progetti tra i 44 pervenuti alla giuria, composta da esperti, saranno presentati durante l’evento.