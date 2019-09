Varese, 13 settembre 2019 - Come per i ragazzi che affrontavano il primo giorno di scuola, anche per il nuovo dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Giuseppe Carcano quella di ieri è stata una giornata di grandi emozioni. Una delle prime uscite ufficiali dopo la sua entrata in servizio il 1* settembre negli uffici di via Copelli. L’ex preside del liceo scientifico Ferraris ha preso il posto di Claudio Merletti, che ha raggiunto l’età della pensione. 57 anni, alle spalle una lunga esperienza nelle scuole della provincia, Carcano diventa il primo provveditore varesino doc. Il suo predecessore Merletti, pur storicamente legato al territorio, è infatti originario di Novara. Carcano invece è nato e cresciuto a Varese e da studente ha frequentato proprio il Ferraris di cui poi è diventato dirigente. Prima ancora è stato all’Isis Newton e in una serie di istituti comprensivi: a Viggiù, Cantello, Gorla Minore e Vergiate. La nomina all’Ufficio scolastico provinciale rappresenta il coronamento di una carriera spesa nella scuola e per la scuola.

E le premesse sono positive. "La prima settimana è andata molto bene – racconta – è un passaggio interessante da vivere, con un’organizzazione diversa rispetto a quella di un istituto, qui c’è uno sguardo molto più ampio". Il via all’anno scolastico ha rappresentato un periodo di fuoco. "Il lavoro è stato frenetico", spiega il neo dirigente, che si sofferma sul problema dell’organico ridotto, dovuto ai pensionamenti non reintegrati. "La struttura è più piccola rispetto a una scuola, c’è stata una perdita di personale abbastanza importante e sono rimasti solo una ventina di dipendenti, a cui va il mio encomio".

Per il futuro l’obiettivo è portare avanti il percorso di valorizzazione della scuola varesina. "Merletti ha lasciato una situazione eccellente – commenta Carcano – e vogliamo mantenere il livello altissimo delle nostre scuole. Abbiamo delle realtà fantastiche in provincia di Varese, con una grande ricchezza di progetti e attività culturali". Infine non può mancare un messaggio rivolto ai ragazzi. "L’inizio della scuola è sempre un momento bellissimo, mi auguro che la bellezza e la curiosità di questi primi giorni continuino per tutto l’anno. La scuola è una scoperta continua e non deve diventare una stanchezza: ai ragazzi dico di seguire gli insegnanti e gli stimoli che gli vengono forniti".