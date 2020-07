Un festino dopo la maturità in presenza? Una serata goliardica tra un gruppo di amici post lockdown che è degenerata? Non è chiaro il punto di partenza ma il risultato davanti alla scuola elementare Ignoto Militi di via Antici è stato un degrado tale da rendere necessario un intervento di pulizia straordinario da parte degli operai Amsa ed Econord. È successo ieri mattina quando davanti all’istituto che ospita anche la sede del liceo classico Legnani sono state trovate pozze di urina e vomito con resti di bottiglie di birra. Uno spettacolo non certo edificante. In più il caldo ha reso la situazione davvero insostenibile per via della puzza. Così per riportare il decoro e la pulizia sono interventi gli operai di Econord che, notando la precaria situazione, hanno eseguito un intervento di lavaggio strada straordinario.

Solo nel weekend una situazione analoga si è registrata davanti al liceo scientifico di via Croce dove un ragazzo ha dovuto chiedere l’intervento dell’ambulanza per gli effetti provocati dal troppo alcool ingerito. "Non è la prima volta – commenta l’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone (foto) – che gli operai di Amsa Econord sono pronti a intervenire per riportare la pulizia in situazione particolarmente critiche anche sul fronte dell’igiene oltre che su quello del decoro urbano".

S.G.