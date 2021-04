Samarate (Varese) - Niente vaccinazione di massa per la popolazione di Samarate ( Varese), come richiesto dal sindaco Enrico Puricelli. Lo ha reso noto Ats Insubria nella conferenza stampa settimanale sui dati relativi ai contagi del territorio della provincia di Varese, spiegando che non si tratta di "un altro caso Viggiù", dove invece i numerosi focolai, soprattutto nelle scuole, fecero scattare i vaccini per tutti secondo disposizione di Regione Lombardia.

"Sono preoccupato, questa mattina abbiamo registrato un altro decesso", ha detto il sindaco Puricelli, "da Ats mi hanno detto che siamo sotto monitoraggio ma che non sembra necessaria la vaccinazione di massa, ma io resto fiducioso". Poi Puricelli ha aggiunto "un terzo dei contagiati è nella medesima frazione del Comune, oggi ho scritto al Prefetto".