Risorse del Pnrr. A Somma Lombardo ogni progetto sarà passato ai raggi X

Firmato in Comune a Somma Lombardo il protocollo d’intesa per l’istituzione di un tavolo per monitorare l’impiego delle risorse attuative del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e dei fondi delle politiche di coesione europee e nazionali. L’accordo, primo atto del genere firmato in provincia di Varese, è stato siglato tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali territoriali (Cgil Varese, Cisl dei Laghi e Uil Varese).

"La funzione del tavolo – spiega l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Bellaria in un comunicato - è quella di promuovere un confronto fra le parti, nel rispetto dei ruoli e delle competenze indicate dalle normative vigenti per diffondere le informazioni sul piano a livello territoriale, contribuire alla sua puntuale realizzazione e creare una collaborazione funzionale per l’attuazione dei progetti".

Va sottolineato che Il Pnrr prevede il coinvolgimento diretto del comune di Somma Lombardo come soggetto attuatore nella realizzazione di 20 progetti per 12.557.638,66 euro entro il 2026. Le azioni promosse con il Pnrr saranno coordinate con le risorse dei fondi strutturali europei e con gli investimenti del fondo per lo sviluppo e la coesione, obiettivo rafforzare le sinergie e la complementarità nel raggiungimento degli obiettivi comuni di coesione. Il tavolo di monitoraggio è composto dal Sindaco di Somma Lombardo e/o dagli assessori delegati,dalla segreteria /o dirigenti di riferimento delegati, da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sndacali Cgil Varese, Cisl dei Laghi e Uil Varese, integrato con rappresentanti di categoria.

"La città di Somma Lombardo – fa rilevare il sindaco Bellaria - grazie ad una proficua e preziosa sinergia fra amministrazione, uffici e funzionari e collaboratori, che ringrazio vivamente, ha ottenuto lusinghieri risultati, con il finanziamento di ben 20 progetti direttamente al Comune, per un valore totale di oltre 12 milioni e mezzo di euro, solo citando quelli gestiti direttamente dal nostro comune. Sarebbero molti di più se considerati quelli realizzati in collaborazione con altri comuni, altri ambiti distrettuali o a livello regionale e nazionale".

Conclude: "È molto importante il lavoro di collaborazione per il monitoraggio che avverrà in accordo con le rappresentanze dei lavoratori e dei cittadini. Infine, siamo davvero orgogliosi che questo sia il primo protocollo del genere firmato in provincia di Varese". Un accordo sulla cui importanza si soffermano anche i sindacati soddisfatti perché il protocollo consolida le relazioni sindacali fra comune e organizzazioni sindacali su temi fondamentali come le voci di spesa riconducibili sia al Pnrr sia ai fondi europei.