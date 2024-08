Leonardo Okeke fuori dalla Pallacanestro Varese: “È sotto indagine giudiziaria”

Pessime notizie in casa Pallacanestro Varese. Il club biancorosso mette fuori squadra il centro Leonardo Okeke, chiamato inizialmente in questa stagione a giocarsi un posto da titolare nel ruolo di centro. Un fulmine a ciel sereno per una vicenda molto delicata che rischia di segnare la carriera del ragazzo, di proprietà dell’Olimpia Milano.

La società ha comunicato la decisione proprio nel giorno del suo 79° anniversario, specificando che la motivazione – non esplicitata – potrebbe riguardare condotte tenute dal pivot fuori dal campo, potenzialmente molto gravi. Non si escludono provvedimenti disciplinari ulteriori nei confronti dell'atleta che, peraltro, non è ancora stato tesserato per il prossimo campionato, così come del resto tutti gli altri giocatori. Il club, presieduto da Toto Bulgheroni, sta valutando attentamente ogni aspetto della vicenda.

“La società intende sottolineare quanto sia importante che non vengano mai a mancare da parte di ogni rappresentante del club i valori ed i princìpi morali di cui si è sempre fatta portavoce e che continuerà a promuovere e veicolare con rinnovato impegno” la chiusura del comunicato.

Varese è quindi tornata attivamente sul mercato alla ricerca di un sostituto adeguato. La campagna acquisti, che sembrava chiusa dopo le firme di Jaylen Hands e Nico Mannion, è stata riaperta a sorpresa. Il club sta esaminando diverse opzioni per rinforzare il reparto dei lunghi. Tra i profili considerati c'è quello di Abdel Fall, 33enne pivot con esperienza in Serie A e un recente passato in A2 con Latina e Casale Monferrato. Fall potrebbe rappresentare una soluzione pronta all’uso, ma il club sta anche valutando altre possibilità, tra cui eventuali buyout per liberare giocatori da club di A2.

Leonardo Okeke, fino ai primi giorni di questa settimana, era regolarmente presente alle sedute di allenamento individuale facoltative previste per chi è in città. Tuttavia, la vicenda che lo riguarda potrebbe avere sviluppi ulteriori, e Pallacanestro Varese vuole tutelarsi. La squadra biancorossa deve quindi affrontare una situazione delicata, bilanciando la necessità di mantenere un roster competitivo con l'importanza di preservare i valori etici e morali che contraddistinguono il club. In questo contesto, la dirigenza sta lavorando intensamente per assicurare che la stagione possa proseguire nel migliore dei modi, indipendentemente dall’esito della situazione di Okeke.