"Non è forte chi non cade di fronte alle avversità ma chi cadendo ha poi la forza di rialzarsi"

Come è nata la vostra associazione?"L’associazione è stata fondata circa 13 anni fa quando, quello che sarebbe poi diventato uno dei volontari, una sera inciampò in un sacco: lì dormiva un senzatetto. Decise che non poteva restare indifferente, quindi gli offrì la cena. Da qui è nata l’associazione SOS Stazione".

A fine giornata ti senti soddisfatto di quello che hai fatto?"Ovviamente noi ci sentiamo molto soddisfatti a fine giornata, ma sappiamo anche che avremmo potuto fare di più per le persone che abbiamo aiutato durante la giornata".

C’è mai stato qualcuno che ha rifiutato il vostro aiuto?"Purtroppo alcuni non hanno accettato il nostro intervento, ma speriamo che prima o poi decidano di fare un percorso insieme a noi".

In che modo li aiutate? Dove prendete i fondi per aiutarli?"Offriamo ogni sera una cena grazie a diversi banchi alimentari, collaboriamo anche con la cooperativa sociale Intrecci che si occupa di servizi ed assistenza per l’inclusione sociale, con diverse parrocchie di Busto e con la Caritas, ma ci sono anche molti privati e negozi che ci offrono un sostegno. Un altro problema è che i senza fissa dimora spesso non hanno i documenti e noi li aiutiamo fornendo loro alcuni documenti e talvolta la residenza fittizia, grazie a cui possono avere accesso alle cure mediche".