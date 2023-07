Mostrano coltello a coppia di ragazzi a Gallarate: spavento e denuncia

Un grosso spavento

e una denuncia

al commissariato

di polizia, che sta ora indagando per risalire

agli autori della bravata.

È l’epilogo di una vicenda accaduta venerdì

nel primo pomeriggio nei

pressi del supermarket

Tigros di Moriggia, in via Gramsci. Protagonisti

tre giovanissimi – età presunta fra i tredici

e i quindici anni

– seduti su un muretto prospiciente il centro

commerciale. Quando

una coppia di ragazzi

è passata davanti a loro,

uno degli adolescenti

ha estratto un coltello

e l’ha mostrato alla ragazza. I due si sono ovviamente spaventati:

non erano chiare, nei primi istanti, quali potessero essere

le intenzioni. Se si trattasse di una rapina

o “solo“ di un modo per impressionare la ragazza.

L’amico 14enne ha subito

chiamato il 112, mentre

il terzetto si dava alla fuga. Sul posto è arrivata

la Volante. Gli agenti,

dopo aver raccolto

la denuncia della coppia

di giovani, hanno quindi

deciso di avviare

un’indagine. L’episodio

è stato denunciato anche sul gruppo “Gallarate è...“, se non altro per mettere in guardia ragazzi e famiglie

su che genere d’incontri

si possono fare. Anche

in pieno giorno.