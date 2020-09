Varese, 21 settembre 2020 - Un volo di dieci metri nella scarpata, ma fortunatamente per l’automobilista, un uomo di 47 anni, solo un grande spavento. L’incidente a Montegrino Valtravaglia nella notte. Per cause ancora da accertare l’uomo è finito fuoristrada, dopo aver sfondato le barriere di protezione della carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco di Luino, che hanno recuperato la vettura.

Sempre nella notte un altro intervento dei vigili del fuoco che hanno soccorso un piccolo di capriolo, investito da un’auto a Cassano Valcuvia. L’animale dopo le prime cure, è stato affidato a una struttura veterinaria. Nella notte il personale del 118 è stato invece chiamato per soccorrere due giovani, entrambi ventenni colti da malore per aver esagerato con il consumo di alcol, il primo a Castronno, non ha richiesto il ricovero, l’altro, a Varese, è stato invece portato in pronto soccorso.