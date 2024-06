Mirella Cerini, un libretto di pensieri per ricordarla. Come inviarne uno

Castellanza, 4 giugno 2024 – Costruire una memoria collettiva intorno a una donna scomparsa troppo presto, attraverso i pensieri di chi l’ha conosciuta. Il ricordo del sindaco Mirella Cerini, 50 anni, architetto, morta improvvisamente al termine delle manifestazioni per l’Anniversario della Liberazione, si alimenta attraverso un’iniziativa dell’amministrazione, ora guidata dal vicesindaco reggente Cristina Borroni: il Comune intende condividere alcuni dei pensieri giunti in memoria di Mirella e farli crescere con l’aggiunta di altre testimonianze.

Oltre al suo discorso pronunciato alla Festa della Liberazione, all’omelia di don Gianni Giudici, al saluto della fedele vice Borroni e del Prefetto di Varese, ci sono pensieri di grande tenerezza, come quello dei bambini della classe IV C De Amicis: "Cara sindaca Mirella, scusaci, non eravamo lì, con Te, quando ne avresti avuto bisogno... Tu, al contrario ci sei sempre stata per NOI (in maiuscolo nel testo, ndr). Non potremo mai dimenticare le tue parole quando ci siamo incontrati dentro il "tuo" palazzo (Palazzo Cerini, per noi): "Questa è casa VOSTRA, ricordatelo bimbi !…". All’inizio non capimmo bene cosa tu volessi dire, perché ognuno di noi aveva una casa, ma dopo la tua energica spiegazione tutto ci apparve chiaro".

E poi ancora il saluto dei sindaci della Valle Olona e di Legnano, Lorenzo radice; del gruppo Azione cattolica della Comunità pastorale Santi Giulio e Bernardo, del presidente Liuc Riccardo Comerio, della dirigente dell’Isis Facchinetti Anna Maria Bressan.

Parole di stima da Mauro Sarasso, della Comunità birmana in Italia, dalla Chiesa Evangelica – Assemblee di Dio in Italia, dal presidente di Usd Castellanzese Alberto Affetti, dal presidente e del Consiglio direttivo dell’associazione culturale Area Giovani. Per inviare un ricordo: staffsindaco@comune.castellanza.va.it.