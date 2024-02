Giallo a Marnate: anziana trovata morta in casa

Marnate, 9 febbraio 2024 – Giallo a Marnate, centro della Valle Olona. Un’anziana è stata trovata morta in casa dai vigili del fuoco. A lanciare l’allarme, come riporta il sito Malpensa 24, sono stati i vicini, residenti in una palazzina di via Matteotti.

Sul posto, insieme ai pompieri, sono arrivati anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti nel tentativo di ricostruire cause e dinamica dell’accaduto. Al momento le informazioni sono frammentarie: si indaga a tutto campo, anche se, da una prima ricognizione, sul corpo non ci sarebbero i segni di una morte violenta. Il decesso, quindi, potrebbe essere riconducibile a cause naturali. Forse una caduta, dato che i vicini di casa, nella chiamata alle forze dell’ordine, hanno parlato di forti rumori, seguiti da un lungo silenzio.

La donna viveva insieme alla figlia, affetta da problemi psichici. La ragazza è stata affidata a una comunità.