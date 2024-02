L’abbattimento del cedro nel giardino delle scuole è più vicino

Torna a far sentire la propria voce il comitato Salva Pedro che esprime la delusione per l’imminente abbattimento del maxi cedro nel giardino del liceo Grassi per far spazio alle 7 nuove aule che saranno realizzate dalla Provincia di Varese con un investimento di 2 milioni del Pnrr. A dar voce all’amarezza di quanti erano legati al maestoso albero tre docenti Laura Girola, Maristella Temporiti e Paola Veronesi che chiedono uno stop all’abbattimento per un momento di confronto che, malgrado le richieste, non c’è mai stato.

"Abbiamo chiesto un colloquio in Provincia ben 8 mesi fa. Non c’è stato nessun contatto da parte loro".E rincarano: "Non è stato nemmeno considerato il progetto alternativo che abbiamo presentato. E’ stato stilato da un professionista e conciliava le necessità per Pnrr e la salvaguardia di Pedro". Non piace nemmeno l’idea di riutilizzare i resti della pianta per farne un arredo per il giardino: "È quasi offensivo trasformare un albero monumentale abbattuto in una panchina per farlo restare sul posto". Sara Giudici