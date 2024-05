La Varesina festeggia. Legnano-Castellanzese sarà derby salvezza

Nel girone B della D è stato il Caldiero ha festeggiare una storica promozione in C mentre le lombarde dovranno accontentarsi i playoff e il Legnano si giocherà la salvezza nel playout con la Castellanzese. Al termine dei 90’ dell’ultima giornata ad esultare è stata la Varesina che grazie al pareggio interno (2-2) con il Piacenza, affronterà proprio al Garilli il playoff, mentre l’altro spareggio vedrà in campo Pro Palazzolo e Desenzano. Nonostante la vittoria, l’Arconatese è rimasta fuori dai playoff, concludendo comunque un’ottima stagione. Dopo che Crema, Tritium e Ponte San Pietro hanno salutato la categoria, con l’augurio di poterla presto riabbracciare agonisticamente, sarà al cardiopalma la sfida tra Legnano e Castellanzese. Non si tratta di un derby, ma di una sfida tra due realtà territoriali confinanti con in palio la permanenza in serie D. I lilla di Zattarin (nella foto) ospiteranno l’incontro a Verano Brianza, vista indisponibilità del Giovanni Mari ormai adibito alle cose del Palio, ma avranno a disposizione due risultati su tre a differenza dei rivali, allenati dall’ex di turno mister Fiorenzo Roncari, che ha annunciato che questa sarà la sua ultima panchina in una carriera importante, che merita naturalmente il plauso e la stima di tutti gli sportivi appassionati del calcio di queste categorie. Luca Di Falco