La cultura passa per Malpensa. Si parte con il live su Barhami

Si consolida il rapporto di collaborazione stretto dall’amministrazione comunale negli anni scorsi con Sea, la società che gestisce Malpensa e Linate, per la realizzazione di attività culturali negli spazi dell’aeroporto di Malpensa. La Giunta, su proposta dell’assessore alla Cultura Manuela Maffioli, ha approvato lo schema dell’accordo che impegna le parti nel proseguimento della positiva esperienza di promozione della cultura.

Già in programma il primo grande evento, la trasmissione in diretta del concerto del grande pianista Ramin Barhami, ospite di BA Classica 2025 a Busto Arsizio, al Teatro Sociale il primo marzo, sugli schermi della Porta di Milano al Terminal 1 di Malpensa. "Un orgoglio la sottoscrizione di questa convenzione con Sea che se di fatto incornicia una proficua collaborazione ormai collaudata, dall’altro consolida il ruolo di Busto come città di cultura e ne riafferma la credibilità e l’autorevolezza come interlocutrice in ambito anche nazionale – commenta l’assessore Maffioli - Una partnership per la quale rivolgo un sentito ringraziamento a Sea e che apre anche a ulteriori, futuri sviluppi".

Si continua dunque un percorso nel quale negli anni passati sono state promosse attività culturali molto apprezzate dai passeggeri in transito negli spazi di Malpensa come la trasmissione in diretta di alcuni concerti del Festival BA Classica sugli schermi della Porta di Milano e l’allestimento di mostre del Festival fotografico europeo" nello spazio PhotoSquare del Terminal 1, per un biennio gestito dall’Archivio fotografico europeo (Afi) di Busto Arsizio. Nuovo e atteso appuntamento il primo marzo alle 21 il concerto in diretta del maestro Ramin Barhami, pianista di fama internazionale, di origine iraniana,“cittadino onorario” di Busto Arsizio, straordinario interprete delle musiche di Bach, ospite della rassegna BA Classica, organizzata dall’Associazione Musicale G. Rossini in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Per quanto riguarda la convenzione, l’accordo ha durata biennale, prevede che Sea e il Comune si attivino anche per la promozione delle iniziative realizzate congiuntamente nei prestigiosi spazi dello scalo permettendo alle attività dell’amministrazione comunale di raggiungere un ampio bacino di pubblico e di ottenere un significativo ritorno di immagine, oltre a ricadute positive sul tessuto economico cittadino. Da non sottovalutare il fatto che le attività culturali proposte potranno rappresentare una sorta di biglietto da visita di ciò che la città offre da questo punto di vista per tutto l’anno, permettendo quindi anche a tutto il "sistema cultura" cittadino di raggiungere palcoscenici sempre più ampi, "decollando" da Malpensa, lo scalo le cui origini sono proprio bustocche.