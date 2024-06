La città non va in vacanza. Un’estate per tutti i gusti

Sono oltre 150 gli eventi che animeranno l’estate varesina. Si spazia tra concerti, teatro, cinema all’aperto, proposte gastronomiche, visite alla scoperta della città, sport e mostre. "Eventi dal centro al Sacro Monte ai quartieri - dice la vicesindaca Ivana Perusin - un modo per rendere ancora più attrattiva Varese sia per chi resta in città, sia per i tanti turisti che ogni anno sono sempre più numerosi sul territorio, anche grazie ai grandi eventi sportivi e culturali". L’assessore alla cultura Enzo Laforgia sottolinea il ruolo del Comune a fianco di Ad Management nella realizzazione del Varese Summer Festival, "con uno spazio dedicato anche ad operatori culturali cittadini". La seconda edizione del festival ai Giardini Estensi sarà uno dei momenti clou dell’estate, dal 14 al 28 luglio. Tra i nomi più attesi Russel Crowe con la sua band, Fiorella Mannoia, Umberto Tozzi, Roberto Saviano e Paolo Crepet.

Ma si inizia già a giugno con "Conosci il tuo patrimonio", programma di visite e itinerari per conoscere le bellezze cittadine. Tra le rassegne storiche torna "Esterno Notte", con i film all’aperto ai Giardini. Quindicesima edizione invece per "Tra Sacro e Sacro Monte", che per tutto luglio coinvolgerà il borgo Unesco ma anche il centro con l’appuntamento con Toni Servillo.

Tra le novità c’è la rassegna gastronomica "Itinerari di gusto", per assaggiare i piatti della tradizione. Quindi l’arte tra Villa Panza e Fondazione Morandini. Il programma completo degli eventi è su vareseinforma.it.

L.C.