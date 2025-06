Incontro-agguato e rapina. Quattro giovani in carcere

Arrestati ieri mattina dagli agenti della Polizia di Stato di Varese 4 giovani, età tra i 18 e i 19 anni, due stranieri e due italiani, ritenuti autori di una violenta rapina commessa tra il 3 e 4 maggio scorso ai danni di un italiano di 31 anni. Gli operatori della Squadra Mobile della Questura di Varese con un’approfondita indagine sono arrivati all’individuazione dei quattro giovani. Secondo quanto ricostruito quella sera il trentunenne, dopo essere stato adescato tramite un social di incontri, è stato convinto a fissare un appuntamento con il suo interlocutore, poi avvenuto, in un luogo cittadino buio e isolato, al Parco Molina.

Ad attenderlo c’ era il gruppo criminale che gli ha teso un vero e proprio agguato, compiuto con brutale violenza. I quattro, ognuno con un ruolo ben preciso, si sono scagliati nei confronti dell’uomo, aggredendolo prima all’interno della sua autovettura, per poi trascinarlo con forza fuori dalla stessa, colpendolo con numerosi pugni al volto. Il gruppo si è poi allontanato a bordo dell’auto sottratta al trentunenne, derubato anche dello smartphone e quindi nell’impossibilità di effettuare richieste di aiuto. Denunciato il grave episodio sono subito partite le indagini, l’analisi dei filmati delle telecamere e ulteriori approfondimenti investigativi hanno consentito di ritrovare la macchina l’autovettura e di attribuire specifici ruoli e condotte a tutti i componenti del gruppo criminale, quadro indiziario pienamente condiviso dalla Procura della Repubblica e dal Gip del Tribunale di Varese che ha disposto per tutti gli autori del fatto la misura cautelare della custodia in carcere.

R.F.