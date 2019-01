Varese, 18 gennaio 2019 - C'è un indagato per incendio colposo relativamente all'incendio che due settimane fa ha bruciato 400 ettari di bosco sul monte Martica (Varese). A quanto emerso si tratterebbe di un uomo le cui generalità non sono ancora state rese note, che lavorando sul limitare del bosco in località Motta Rossa, con un attrezzo, forse una fresa, avrebbe provocato diverse scintille che, spinte dal vento, avrebbero appiccato il rogo. La Procura di Varese sta ora svolgendo ulteriori accertamenti.

Intanto i Vigili del Fuoco hanno confermato che sul Monte Martica non risultano più fronti attivi. Nel corso della giornata è stata inoltre completata la linea tagliafuoco sul versante interessato dall'ultimo incendio e predisposta la linea idrica a difesa. Sui sentieri 315 (Ganna - Passo Valicci) e 316 (Passo Valicci - Vetta Monte Martica) sono state istallate tubazioni lunghe 2.500 metri e predisposte cinque vasche come riserva idrica. Il centro di coordinamento presso la pro loco di Ganna "Prato Airolo", resterà attivo tutta la notte con alcune squadre di pronto impiego, sia di vigili del fuoco che di volontari A.I.B. Gli specialisti del nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) del Cnvvf hanno monitorato per tutta la giornata i versanti interessati e proseguiranno le attività durante la notte.