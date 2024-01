In arrivo rinforzi per Anagrafe e Polizia locale

Sono 403 i dipendenti comunali ma l’organico resta ancora sottodimensionato per un Comune come Busto Arsizio che sfiora gli 84mila abitanti. Il problema è annoso, tuttavia nel 2023 sono stati fatti passi in avanti con nuove assunzioni, i dati sono stati resi noti dall’assessore al Personale Mario Cislaghi (nella foto). Punto di forza i concorsi, "ne abbiamo indetti 23 con 941 domande di partecipazione – ha fatto rilevare di recente nel bilancio di fine anno dell’attività l’esponente di giunta – in totale sono state assunte 51 persone, a fronte di 31 cessazioni del rapporto lavorativo tra dimissioni e pensionamenti". Prezioso l’apporto dei collaboratori con il progetto “Dote comune”: nel 2023 sono stati 30, mentre 16 sono stati i volontari del servizio civile, giovani tra i 18 e i 28 anni. Sotto la lente d’ingrandimento l’attività dell’Ufficio anagrafe, dopo le polemiche che non sono mancate per i lunghi tempi di attesa per i rinnovi.

Il dato reso noto dall’assessore è positivo: nonostante un organico che avrebbe bisogno di essere rafforzato sono state rilasciate 12.200 carte d’identità, 2000 in più rispetto all’anno precedente, "uno sforzo enorme portato avanti dai dipendenti" ha sottolineato Cislaghi, un risultato incoraggiante mentre sono annunciati per quest’anno 2 inserimenti all’Ufficio Anagrafe – Stato civile per facilitare un’ulteriore riduzione dei tempi di attesa. Assunzioni in vista anche nella Polizia locale, sono 85 candidati per i due concorsi pubblici per due posti nell’organico, un vice commissario e un agente. Per il bando per un posto a tempo pieno e indeterminato di “Vice Commissario” la prova scritta è in programma il 31 gennaio, l’ orale il 5 febbraio, per il posto a tempo pieno e indeterminato di “Agente di Polizia Locale” la prova scritta si terrà il 23 gennaio, quella orale il 25. Da segnalare inoltre che in Comune ci sono 16 posti a disposizione per volontari del servizio civile universale.