Il Comune di Castellanza cerca assistenti sociali per i minorenni

Siete assistenti sociali e avete già lavorato per l’ente pubblico? Vi cerca l’amministrazione comunale, che ha pubblicato un avviso per raccogliere le manifestazioni d’interesse. Il Comune intende infatti conferire un incarico professionale occasionale, per attività di supporto all’Area minori del Servizio politiche sociali. La durata è di circa tre mesi, per un importo comprensivo lordo di 3.600 euro. I requisiti comprendono la laurea, l’iscrizione all’albo degli Assistenti sociali, un’esperienza professionale specifica maturata per almeno cinque anni in ambito di un Servizio di tutela minori. Le candidature vanno inviate entro il 28 agosto, per mail o all’ufficio protocollo. L’incarico prevede una serie di attività, fra cui la presa in carico dei ragazzi e delle loro famiglie d’origine, per i quali viene disposto l’inserimento in istituticomunità, o servizi semi-residenziali.

Silvia Vignati