I domiciliari vanno stretti al vandalo di 56 anni Evade e finisce in carcere

Arrestato e condotto in carcere a Varese un luinese di 56 anni già denunciato in passato per vandalismi a danno di autovetture nel territorio della Valcuvia. Da maggio a giugno 2017 si era reso protagonista di varie incursioni. Successivamente mettendo in relazione tutti i danneggiamenti commessi che gli erano stati attribuiti dalla polizia giudiziaria, era stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare che ha più volte violato. A seguito di nuove denunce e di un arresto in flagranza per violazione della detenzione domiciliare, l’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Sorveglianza di Varese ha optato per un regime più incisivo, ordinando l’arresto e la detenzione in carcere. R.F.