Varese, 8 giugno 2020 - Ha brutalmente picchiato e minacciato di morte la moglie, colpendola a morsi, calci, pugni e facendole sbattere la testa contro il muro fino a fratturarle il naso. Per questo un uomo di 40 anni è stato sottoposto alla misura di sorveglianza speciale dal Tribunale di Milano, su richiesta della questura di Varese. A quanto emerso, durante l'ennesima lite tra le mura di casa, in provincia di Varese, l'uomo ha afferrato la donna per i capelli e l'ha aggredita dicendole: "Se gridi ti ammazzo".

Poi l'ha costretta a pulire il pavimento del sangue che aveva perso. La donna, approfittando di un attimo di distrazione del marito, è riuscita a fuggire da casa. I vicini, che l'hanno vista scappare per le scale condominiali ricoperta di sangue, hanno chiesto aiuto alla polizia che ha messo in salvo la donna e ha attivato il "codice rosso".