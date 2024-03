Fagnano Olona, a due anni esce di casa di notte per giocare con la palla. Momenti di panico per i genitori

Varese, 12 marzo 2024 – Sono stati i momenti più terribili per una mamma, tornare dal lavoro e non trovare il suo bambino, 2 anni, in casa. E’ quanto accaduto ad una giovane donna residente a Fagnano Olona. Per fortuna per la vicenda si è potuto scrivere il lieto fine e in poco tempo.

Dunque il piccolo, secondo quanto ricostruito, era in casa con il papà, era tarda sera, il genitore si è addormentato, la mamma ancora non era rientrata dal lavoro. Il bimbo avrebbe quindi preso la palla per giocare e aperta la porta, che non era chiusa a chiave, è sceso per strada.

Per fortuna a notarlo una guardia del servizio di vigilanza che di fronte a quella situazione ha richiesto l’intervento dei soccorsi con l’ambulanza che hanno portato il piccolo in ospedale, al sicuro, lontano dai pericoli che stava correndo solo per strada.

Quando la mamma è rincasata non ha trovato il piccolo, sono stati per lei momenti terribili, temendo che fosse successo qualcosa di grave, ha chiesto ai vicini e proprio da loro ha saputo della presenza dell’ambulanza. Quindi con il marito, con il cuore in gola ha raggiunto l’ospedale di Busto Arsizio dove si trovava il piccolo, sano e salvo, ancora con la palla a fargli compagnia. I genitori hanno potuto riabbracciarlo e poi insieme sono tornati a casa.